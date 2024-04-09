渣打：黃金短期存過熱跡象 原油受供應趨緊上漲

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（中央社記者羅元駿台北9日電）渣打銀行今天指出，黃金價格漲幅超出預期，短線注意修正風險，並留意黃金基本面與技術面短期過熱跡象；原油則受全球經濟復甦、用油需求提升，同時面臨供給減少，上調原油價格預測。

渣打國際商業銀行今天舉行2024年第2季全球市場投資展望，財富管理處投資策略部主管劉家豪認為，全球第2季將迎來經濟不冷、通膨不熱的「金髮女孩經濟」，並指出黃金目前存有過熱跡象，短線需留意金價反轉風險。

劉家豪說明，通膨上升與降息有利黃金表現，近期美元指數維持在穩定水準，且通膨受到控制，金價卻不斷創新高，漲破每盎司2300美元。

劉家豪分析，黃金漲幅比預期高，主要是多國央行持續購入黃金，作為地緣政治風險的避險商品，另外買盤則來自中國，中國年輕人購買金米、金豆等商品風潮，顯示黃金投資更多了個人實體需求。

劉家豪表示，觀察到主要央行放慢購買黃金的速度，且黃金ETF資金流出，眾多不利金價續強的因素，因此要留意基本面、技術面過熱與金價反轉的跡象；並預估未來12個月黃金目標價為每盎司2200美元。

劉家豪另指出原油商品，受烏克蘭無人機攻擊俄羅斯煉油廠與設備，同時俄羅斯減產原油供應，此舉被視為是俄羅斯想增加地緣政治的談判籌碼。

劉家豪認為，目前主要經濟體原油需求成長並未明顯放緩，同時石油輸出國組織（OPEC）維持減產，使原油供需失衡，渣打上調預估，西德州中級原油未來3個月每桶至84美元。（編輯：翟思嘉）1130409