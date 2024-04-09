渣打：經濟不冷通膨不熱 第2季迎來「金髮女孩經濟」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北9日電）渣打銀行今天預估，2024年第2季金融市場將呈現經濟不太冷、通膨不太熱、貨幣政策由緊轉鬆的投資舒適區，迎來「金髮女孩經濟」；其中，歐美主要央行可能在第2季啟動預防性降息，美元則維持區間波動。

「金髮女孩經濟」（Goldilocks Economy）是運用於投資市場的形容詞，源自於英國童話故事「金髮女孩與三隻小熊」，意味著經濟環境處於不冷不熱、適中的狀態，經濟溫和成長、低通膨，這樣的環境有助於帶來資金行情。

渣打國際商業銀行今天舉行2024年第2季全球市場展望，財富管理處投資策略部主管劉家豪認為，全球將迎來金髮女孩經濟，並預估美國未來12個月，經濟軟著陸機率為50%，並維持認為今年美國聯準會（Fed）將降息3碼（75個基點）。

劉家豪指出，美國就業表現佳、消費穩健和製造業回升，Fed預期美國經濟回到長期均值，渣打預估2024年全年Fed將降息3碼，最早6月啟動降息，2025年降息預估則從4次下調為3次。

針對美股表現，劉家豪分析，2023年投資題材圍繞科技、人工智慧（AI），而今年第1季則觀察到類股輪動，指出通訊服務、能源、金融、工業等多種產業類別上漲，顯示美股多頭結構穩定。

劉家豪表示，今年第1季美國能源股有強勁現金流和油價支撐，下半年逢美國總統大選，若拜登連任政策會有連續性，但市場同時會做行業對沖，投資川普較偏好的能源產業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉家豪進一步分析，美國降息預期延後，使債券具投資吸引力，並預估未來3個月美國10年期公債殖利率將在4%至4.25%區間，未來12個月則緩和降至3.75%至4%，而Fed和歐洲央行等主要央行可能會採取日益趨同的降息路徑，預估美元在未來12個月內維持區間波動。

至於美元何時走弱，劉家豪指出，若歐元區、中國或新興市場等經濟表現回升，資金才可能離開美國，尋找更好的投資機會。（編輯：林淑媛）1130409