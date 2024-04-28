台中高二生奪美國氣球比賽冠軍 盼世界看見台灣

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（中央社記者王寶兒台北28日電）美國氣球公司Qualatex去年重啟Color Quest指定色氣球創作比賽，來自台中的高二生顏睿軍分別在「仙人掌綠」及「黃綠」組奪得冠軍及第3名，並希望讓世界看見台灣。

顏睿軍平日即持續透過社群網路分享自身氣球創作，也在PTT論壇Balloon看板擔任版主。他從4歲就迷上氣球，前期靠自學摸索，4年前開始透過網路認識來自各地的氣球藝術家。

此次Qualatex指定色競賽共有黃綠、蔓越莓紅、羊絨白、仙人掌綠組別，顏睿軍昨天透過Threads發文表示，之前就很想參加這個比賽，只是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，賽事已停辦好幾年，今年自己共報名3組別，「感謝一路上默默支持我的朋友們，未來還會繼續努力，讓世界看見台灣」。

顏睿軍在仙人掌綠組別奪冠作品為「鱷魚」，他在臉書貼文分享，相較於以往的作品，這次更注重於圓球的各種變化。「鱷魚」的造型靈感則出自日本插畫家五味太郎創作的繪本「鱷魚怕怕牙醫怕怕」，自己還送了鱷魚1支氣球牙刷。（編輯：管中維）1130428