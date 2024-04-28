花蓮古醫師宜蘭賞鯨失聯 遺體尋獲死因溺水窒息

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（中央社記者王朝鈺宜蘭28日電）蘇澳海巡隊今天上午在宜蘭東澳外海發現花蓮慈濟醫院古姓醫師遺體，經檢察官會同法醫相驗後，判定死因為溺水窒息，排除外力介入，家屬對此沒有意見，遺體已發還家屬辦理後續事宜。

據了解，古男21日到宜蘭某飯店參加研討會後，告訴家人會到礁溪鄉佛光大學附近山區走走，家人等不到古男返家，電話也聯繫不上，隔天向花蓮警方報警。宜蘭警方獲報後，一度在山區搜尋，但未發現古男。

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經警方再度調閱道路監視器，發現古男當天近中午離開飯店後，搭計程車到頭城烏石港，並於當地隻身一人購買船票，排隊搭上下午1時前往龜山島海域賞鯨船，這艘賞鯨船當天下午3時許返港後，並未發現古男下船，只在船上找到古男的背包和名片。

蘇澳海巡隊巡防艇今天上午7時30分執行海域巡邏時，在東澳烏岩角外海即距離龜山島約18浬處海域發現一具遺體，上午7時45分，海巡隊將遺體載運抵達南方澳漁港，由於死者身上留有證件，經通知家屬，確認死者為古男。（編輯：陳正健）1130428