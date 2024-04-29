張育成3A出賽單場雙安1打點 打擊手感升溫

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）旅美光芒隊台灣好手張育成持續在小聯盟3A出賽，今天單場雙安、貢獻1分打點，連2場出賽敲安、打擊手感升溫；光芒隊終場以6比2擊敗紐約洋基隊3A。

張育成傷癒歸隊，從台灣時間27日起在美國職棒小聯盟3A出賽，今天比賽擔任坦帕灣光芒隊先發第6棒、守游擊。

張育成今天1局下敲出三壘方向飛球出局，3局下吞下三振，5局下首名打者安打上壘，張育成敲出左外野方向安打推進，但隊友沒能延續攻勢、沒有拿下分數。

張育成7局下敲出游擊方向滾地球出局，8局下光芒隊5比2領先時，先靠著觸身球保送、二壘打攻占得點圈，2人出局後前一棒打者獲得故意四壞保送，滿壘時張育成敲出左外野方向安打，送回球隊第6分。

張育成總計5打數敲出2支安打，貢獻1分打點，另吞下1次三振，連2場出賽敲安，打擊手感升溫，賽後打擊率2成50。（編輯：張雅淨）1130429