中興大學湖畔流蘇花期延後 小白花盛開如4月雪

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）國立中興大學中興湖畔流蘇花期延後，興大今天表示，經植病系特聘教授黃振文診斷恢復生機，終於迎來全開盛況，滿樹小白花猶如「4月雪」，吸引民眾駐足欣賞。

中興大學湖畔的流蘇近日盛開，滿樹的小白花猶如「4月雪」一般，吸引許多民眾駐足欣賞及拍照。這棵流蘇，於111年起出現延後開花情況，興大指出，去年經由黃振文的診斷，已恢復生機，並於15日迎來全開盛況。

黃振文表示，流蘇的花季為3至4月，今年到了3月底仍然出現花季延誤、枝條光禿的情況。他判斷主要原因為根部缺水及根系土壤硬化，今年2至3月雨季不多，導致水分不足，加上這棵流蘇鄰近湖畔，一面臨湖、一面臨草皮，草皮側大面積的根部土壤因行人踩踏導致土壤硬化，影響水分及營養吸收。

興大今天在新聞稿中指出，興大為有機生態校園，近20年來校內不噴灑農藥、殺蟲劑及除草劑。在黃振文建議下，採行友善防治。

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興大表示，校方先針對根部土壤鬆土，並施用由黃振文研發的蕈狀芽孢桿菌（由興大技術授權興農公司生產的「神真水二號」），這項農業資材就像樹木的益生菌，可提升植株吸收水分及營養的能力，讓樹木更健康，同時於根部覆蓋麻布袋，使根部土壤保持濕潤並維持根部的呼吸空間。

從4月初開始，興大指出，經連續施作2週，流蘇在眾人關愛下逐漸盛開。中興湖畔流蘇花期預計至4月底，歡迎大家到湖畔欣賞4月雪美景。（編輯：郭諭儒）1130416