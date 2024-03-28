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極端氣候致恆春半島芒果低結果率 農民盼中央救助

2024/3/28 20:04（3/28 20:26 更新）
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屏東恆春半島愛文芒果受極端氣候影響，早花開花結穗落果情況嚴重，民進黨立委徐富癸（右戴眼鏡者）28日邀農業部農糧署、高雄區農業改良場及屏東縣農業處，前往車城鄉與枋山鄉的芒果園會勘。中央社記者黃郁菁攝 113年3月28日
屏東恆春半島愛文芒果受極端氣候影響，早花開花結穗落果情況嚴重，民進黨立委徐富癸（右戴眼鏡者）28日邀農業部農糧署、高雄區農業改良場及屏東縣農業處，前往車城鄉與枋山鄉的芒果園會勘。中央社記者黃郁菁攝 113年3月28日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣28日電）恆春半島愛文芒果受氣候冷熱不定影響，早花落果情況嚴重，農民盼申請農損救助。屏東縣農業處今天表示，由於愛文芒果受氣候影響異常情形明顯，建議範圍將擴及全縣。

立法委員徐富癸今邀及農業部農糧暑、高雄區農業改良場及屏東縣農業處等前往車城鄉、枋山鄉的芒果園會勘。農業處長鄭永裕說，現勘結果發現產量與往年相比有落差，氣候冷熱交替造成芒果授粉情況不理想，估計可能有3、4成無法結果，建議中央農業部辦理救助，因愛文芒果受氣候影響異常情形明顯，建議範圍將擴及全縣。

徐富癸表示，今天會勘後發現有200到300公頃範圍的芒果樹有大量落花、落果情形，呼籲農民使用「農業天然災害現地照相APP」照相存證，以保障災損可以順利獲得救助；另外，農糧署也應盡速辦理農民使用APP的教育訓練

車城農會芒果產銷班第1班長洪天滿告訴中央社記者，今年12月到3月初的開花期天氣忽冷忽熱，導致結果率不佳，預估收成率落至1到2成，希望政府提供救助，讓農民至少可以回收肥料及農藥支出。

洪天滿說，車城主要作物洋蔥產出時間與中部相同、價格競爭，因此車城農會近2、3年慢慢在提升愛文芒果的產量，現在大約有100多甲地種植芒果，當地氣候乾燥，又受落山風影響，產出果實甜度、香氣都較高。

芒果在枋山鄉是主要經濟果樹，主要栽培品種為愛文芒果，栽培面積300多公頃為屏東縣最廣，產期5至7月，是愛文芒果產期最早地區，賣出價格往往比其他產區好。（編輯：孫承武）1130328

屏東縣車城鄉1處芒果園今年開花期遇極端氣候，導致結果率不佳，車城農會預估收成率落至1到2成。中央社記者黃郁菁攝 113年3月28日
屏東縣車城鄉1處芒果園今年開花期遇極端氣候，導致結果率不佳，車城農會預估收成率落至1到2成。中央社記者黃郁菁攝 113年3月28日
屏東縣車城農會指出，由於當地主要作物洋蔥產出時間與中部相同、價格競爭，因此近2、3年慢慢提升愛文芒果產量，目前約有100多甲地種植芒果，但今年遇極端氣候收成恐不到2成。中央社記者黃郁菁攝 113年3月28日
屏東縣車城農會指出，由於當地主要作物洋蔥產出時間與中部相同、價格競爭，因此近2、3年慢慢提升愛文芒果產量，目前約有100多甲地種植芒果，但今年遇極端氣候收成恐不到2成。中央社記者黃郁菁攝 113年3月28日
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