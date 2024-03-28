屏東洋蔥進軍國際 銷日首批2萬1600公斤

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（中央社記者黃郁菁屏東縣28日電）國產洋蔥正值產季，農業部輔導屏東縣恆春當地蔬果生產合作社外銷，今天將品嚐起來甘美又不辛辣的落山風洋蔥裝櫃出口日本，首批2萬1600公斤，讓洋蔥加入賺取外匯生力軍。

屏東縣農業處長鄭永裕致詞表示，洋蔥是屏東重要產業，特別是在恆春地區，雖然產量占不到全國一半，但因落山風吹拂使恆春產出的洋蔥貯藏性較中部洋蔥佳，可冷藏至中秋節應付國內市場需求。

農業部農糧署副署長姚志旺接受媒體聯訪表示，這幾年恆春洋蔥遇環境因素栽種面積逐漸減少，但最近氣候適宜，今年洋蔥栽種面積不但增加品質也提升，又因落山風影響特別香甜，這次是今年首批出口到日本市場，希望讓更多人知道台灣在地美味洋蔥。

立法委員徐富癸表示，要求農業部加強恆春洋蔥內外銷的工作，並將進口洋蔥時間與國產洋蔥產季錯開，以免衝擊國內洋蔥產業，也歡迎全國消費者購買優質恆春洋蔥。

3月起恆春半島洋蔥陸續進入產期，由於屏東因位處台灣最南端，除了氣候特別適合種植洋蔥外，加上地理位置特殊，每年東北季風南下到屏東，就形成所謂的落山風。落山風雖強力吹拂而造成洋蔥桿倒伏，但也成為助力，讓恆春半島洋蔥養份全集中在球莖，採收時個個碩大、飽滿多汁，品嚐起來特別甘美又不辛辣。

依農業部農糧署數據，今年國產洋蔥種植面積約1668公頃，年產量約8萬2185公噸，主要產區在彰化、雲林、高雄及屏東等地，產期自12月至隔年4月，可貯藏4到5個月。今年生長期間氣候合宜，洋蔥生長情形良好，質地細緻，鮮甜可口，依台北果菜批發市場3月平均每公斤交易價格新台幣11.9元，價格實惠，符合啟動外銷時機。

農糧署與農業部國際事務司啟動外銷輔導措施，自3月1日迄今已外銷韓國及馬來西亞等市場共462公噸。這次輔導的恆春大和蔬果生產合作社採集團產區及契作模式，全年契作生產面積達220公頃，迄今外銷韓國284公噸、馬來西亞26公噸。（編輯：孫承武）1130328

農業部輔導屏東縣恆春當地蔬果生產合作社外銷，將品嚐起來甘美又不辛辣的落山風洋蔥裝櫃出口日本，農糧署副署長姚志旺（左3）、民進黨立委徐富癸（左4）等人28日出席封櫃記者會。中央社記者黃郁菁攝 113年3月28日