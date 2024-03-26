恆春荔枝112年小犬颱風農損 遲發性災害可申請救助

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（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）去年10月小犬颱風登陸恆春半島，造成玉荷包荔枝嚴重農損，今年5月產季難以收成，農業部通過恆春地區為遲發性農業天然災害地區，受災農民可向恆春鎮公所提出救助申請。

農業部指出，救助項目為玉荷包荔枝，以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定果樹救助額度辦理，每公頃為新台幣10萬元。辦理救助項目損害率達20%以上者，依救助額度予以救助，受災農民可在今年3月27日至4月8日向恆春鎮公所申請。

依屏東縣政府資訊，荔枝主要栽種鄉鎮為恆春鎮、高樹鄉及三地門鄉，其中以恆春鎮栽種面積161.59公頃最大，占屏東荔枝栽種面積約29%，更是全台最早出產荔枝的鄉鎮，以往玉荷包荔枝常在母親節前後上市。

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立法委員徐富癸表示，玉荷包荔枝是恆春農民賴以維生的重要農產品，3月初就接獲農民反映，荔枝花苞只長芽不開花，農業部農糧署、屏東縣政府農業處、高雄區農改場專家前往恆春地區荔枝園關心損失情形，確認枝條斷裂是去年小犬颱風造成，屬於延遲性災害。

徐富癸說，受災農民需使用農產業天然災害現地照相APP照相存證，以利後續申請救助。這次玉荷包為延遲性災害，後續將提出修改相關法令，以更有彈性去認定農業災害。（編輯：唐聲揚）1130326