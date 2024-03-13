中央與台電獎助金重複請領引議 恆春修自治條例

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（中央社記者黃郁菁屏東13日電）中央2月起補助私立大專院校學校學費，立委徐富癸日前接獲恆春家長陳情，申請核三廠回饋獎助學金遭鎮公所以不得重複請領駁回，今天地方代表開協調會，確定互不抵觸，將由地方修改自治條例。

民進黨立委徐富癸發布新聞稿表示，當地一直有核三廠回饋獎助學金，用於偏鄉補助教育，是屬於周邊居民的福利津貼，不能受中央無法重複領取的規定影響，因此邀請民進黨議員潘芳泉、台電核三廠、教育部高等教育司、恆春鎮公所、滿州鄉公所、車城鄉公所、牡丹鄉公所開協調會。

台電核三廠說明，每年提撥給鄉鎮公所的回饋補助金，一年經費約為新台幣1億2000萬元，相關規劃由鄉鎮公所統籌運用，相關款項都有保留。

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教育部高等教育司說明，政策上私立大專院校「學雜費」減免不得重複請領。但是學生助學金、獎學金，有教育部的助學系統，去協調各部會單位發放，台電回饋補助金如屬於「生活扶助金」，則不會影響發放。

協調會後將由地方修改自治條例，以「就學生活扶助金」方式全額發放，不影響學生權益。本學期因已經開學，恆春鎮公先就私立大專院校學生造冊，後續再請代表會召開臨時會，修改恆春獎助自治條例。（編輯：郭諭儒）1130313