屏東芒果病蟲害落果 縣府籲盡速向鄉公所回報

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東縣芒果進入盛花期及著果期，農民反映病蟲害落果情形，縣府今天呼籲，目前正值芒果病蟲害防治關鍵期，應強化田間管理，有災情盡速向鄉公所回報以利統計。

縣府今天發布新聞稿表示，花期及幼果期是芒果病蟲害防治的關鍵時期，農民應加強田間衛生管理，巡視植株是否出現病斑及懸掛黃色黏板監測害蟲密度，掌握防治時機，落實清園、適當剪枝增加通風性以降低害蟲族群密度，近日也將邀集農改場、農糧署、公所等單位勘查，交由農業專家評定實際狀況。

屏東縣長周春米指出，農業處已加強聯繫各鄉鎮公所，若有災情顯現，即依農業天然災害救助速報作業規定進行；另外，各鄉鎮公所持續密切注意農作物影響情形，爭取農民復耕基金及協助農民度過災害難關。

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農業處長鄭永裕表示，春節期間因低溫限制病蟲害發展，高雄農改場1月底提前呼籲農民，氣候回溫時加強防範薊馬、葉蟬、炭疽病及黑斑病等病蟲害，枋山鄉芒果種植面積逾640公頃，若屬蟲害，將循往例完成縣內資料統計後報農業部研議專案救助。

鄭永裕呼籲，農民平時可使用農產業天然災害現地照相APP紀錄及上傳果園現況，若有災害顯現能及時提供公所統計及了解現況，如經農業部公告辦理現金救助時，也能提供佐證照片輔助公所初勘人員核定。（編輯：黃世雅）1130217