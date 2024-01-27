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屏東縣府到竹北推廣農特產 蓮霧蜜棗木瓜可可展售

2024/1/27 18:13（1/27 18:21 更新）
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屏東縣政府為推廣地方農特產，27日北上到新竹縣舉辦展售會，盼能打開新農產銷售通路，也開拓新客源。中央社記者郭宣彣攝 113年1月27日
屏東縣政府為推廣地方農特產，27日北上到新竹縣舉辦展售會，盼能打開新農產銷售通路，也開拓新客源。中央社記者郭宣彣攝 113年1月27日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）屏東縣政府表示，為推廣地方農特產包含蓮霧、蜜棗等，今天到新竹縣辦展售會，盼提供民眾多元選擇，也打開屏東農特產的知名度與新通路，為農民增加收益。

屏東縣政府今天與遠東百貨竹北店推廣屏東農特產，屏東縣府農業處長鄭永裕出席表示，新竹人消費力有目共睹，這次到新竹推廣屏東農特產，盼打開新的農產銷售通路，也開拓新客源。

鄭永裕說，屏東的蓮霧代表「蓮到好物」、蜜棗象徵「棗到好屏」，這2樣當令水果都有吉祥意涵，是特別受民眾喜歡的鮮果類。

65歲農民王明章向中央社記者表示，他種植蜜棗已有10餘年，每年11月中旬至3月為蜜棗的盛產期，他以獨特有機肥料栽種，種出來的蜜棗甜度很高，外觀品質佳，這次參加推廣活動，盼讓新竹消費者吃到鮮甜滋味，也打造好口碑。

屏東縣政府農業處向中央社記者表示，今天與明天在遠東百貨竹北店辦「屏東好物」展售會，展出屏東縣內的木瓜、可可、蜜棗與蓮霧等農特產，邀請民眾來品嚐。

遠東百貨竹北店店長徐為興向中央社記者表示，這次遠百與屏東縣政府合作，共同行銷屏東農特產，要協助農民打開百貨通路，走入新竹高端的消費市場，增加農民收益。（編輯：張銘坤）1130127

#屏東縣
#屏東縣政府農業處
#鄭永裕
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