屏東推動生態服務給付計畫 農民通報撿到瀕危草鴞

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（中央社記者蔡孟妤屏東23日電）屏東鹽埔鄉林姓農民日前發現一隻無法飛行的草鴞，立即通報縣府，經救治照養後將於近期野放。縣府今天表示，屏東草鴞生態服務給付計畫成效卓著，核發獎勵金已逾171萬元。

在鹽埔栽培鳳梨的林姓農民去年參加「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，17日工作時，發現一隻無法飛行的草鴞，立即通報縣府農業處，並後送至屏科大野生動物收容中心救治，經過1週照養，將於近期安排野放。

林姓農民表示，參與課程而對生態保育有更多認識，也讓他對蘋果臉的草鴞印象深刻。17日發現的鳥，有明顯的蘋果臉特徵，且臉上羽色是咖啡色，他立刻認出是草鴞，應該是離巢的草鴞幼鳥，馬上電話通報縣府。

屏東縣府今天發布新聞稿表示，自民國111年開辦草鴞生態服務給付計畫起，至今累計有80名農民加入，友善農地面積達68.65公頃，核發獎勵金新台幣171萬3506元。

「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」由農業部林業保育署補助屏東縣政府推動草鴞的生態服務給付計畫，配合田間不施用毒鼠藥、毒餌、非友善的鳥類防治網等，且符合農業安全檢出規範或架設棲架營造適合草鴞棲息環境，由縣府核發符合條件的耕種者「生態薪水」。

縣府指出，參與的農民要符合計畫規範的農作栽培方式，每年還要進修至少4小時的生態環境（保育）訓練課程，才能符合獎勵資格。

屏東縣農業處長鄭永裕說，近2年已辦理至少6場草鴞生態服務計畫說明會、4場草鴞友善農作生態訓練講習課程，並頒發研習證書給完成課程的農民，積極推動草鴞棲地保護及復育，已有越來越多農民認識草鴞。

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由於草鴞數量稀少，每救回一隻虛弱或受傷的個體，對於維繫草鴞族群數量都有重要影響。此外，民眾若發現受傷動物，撥打縣政府1999或1959動保專線，會立刻派專人處理，希望民眾共同維護生態，攜手保育瀕危草鴞。

縣府表示，草鴞身長約35至40公分，全台數量稀少，估計不超過500隻，屬保育類第I級瀕臨絕種野生動物，棲息出沒於草生荒地、高灘地、農耕地區。目前已知的族群威脅包括棲地喪失、毒鼠藥中毒、遊蕩犬貓干擾及鳥網誤捕。（編輯：郭諭儒）1130123