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屏東環保局人眼加電眼執法 春節連假取締逾30件

2024/2/15 14:23
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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）屏東縣環保局以科技天眼搭配人眼執行稽查，每天處理1200公噸垃圾、採樣8家畜牧場、拆除廣告及濫倒廢棄物，取締逾30件違規。

屏東縣環保局今天告訴中央社記者，春節期間全天受理民眾陳情公害污染案件，科技天眼、人眼搭配全面稽查，每天巡查公廁，共計檢查249座，也發現不少業者趁過年期間在道路兩旁及分隔島中間違規張貼廣告物，拆除共計714面廣告，並有30件因累犯及違規情節較大，依廢棄物清理法開罰1200元至6000元罰鍰。

環保局指出，針對屢遭陳情畜牧場巡查共計76家，其中6家進行周界異味污染物採樣，若檢驗結果超過固定污染源空氣污染排放標準，則依空氣污染防制法裁罰；另外，查獲2家畜牧業涉違規排放廢水，違反水污染防治法，若採樣結果超過放流水標準，將依違反水污染防治法裁罰新台幣6000元至60萬元以下罰鍰。

另外，屏東今年春節垃圾量每天約1200公噸，約為平日的1.5倍，啟動分流收受國家清潔週垃圾，達成垃圾收運不塞車，崁頂焚化廠維持良好垃圾處理能力及空氣污染防制，枋寮掩埋場每天進行暫置垃圾消毒及灑水降溫工作，阻絕二次公害影響附近民眾生活品質。

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環保局強調，透過科技執法錄像監看，共執行154點位監控，查獲1件濫倒廢棄物，依廢棄物清理法舉發，後續依規定通知行為人到案陳述。

屏東縣長周春米表示，團隊執行夜鷹早鳥及稽查無假期，不管夜間、清晨、假日馬不停蹄、人不停歇，採蹲點埋伏強力稽查，聯合出擊遏止污染，呼籲企業善盡社會責任，做好污染防治措施，維護環境及民眾的生活品質。（編輯：謝雅竹）1130215

#屏東縣
#屏東縣環保局
#周春米
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