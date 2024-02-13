屏東熱博破百萬人次 周春米發限量紅包吸人潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷屏東縣13日電）屏東縣「熱帶農業博覽會」今年規劃泰迪熊彩稻田，3日開園迄今，吸引逾105萬人次到訪，縣長周春米今天到農業物產館發放新春紅包，為民眾送上幸福與祝福。

屏東縣農業處今天發布新聞稿指出，熱博是一場年節喜氣活動，也是感謝農民辛勤努力，此次融合傳統農業及國際文化元素，呈現充滿童趣的夢想世界，今天由縣長周春米發送限量發送2000份泰迪熊紅包，袋內放置泰迪熊書籤增添可愛驚喜，為民眾帶來福氣。

周春米表示，熱博3日開園累計至今天下午1時許，已有105萬人次到訪，預估關園前可達到120萬人次，熱博後續還有田野野餐饗宴、DIY等活動，歡迎民眾把握春暖花開的季節來遊玩，祝福鄉親在新的一年能幸福安康。

農業處提醒，民眾可利用大眾運輸工具至熱博活動會場，屏東火車站也設有熱博接駁專車服務，大約每20分鐘1班，農業科技園區設有9個免費停車場及園內接駁車服務，能便利到達各主題單元區參觀。（編輯：陳清芳）1130213