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屏東熱博破百萬人次 周春米發限量紅包吸人潮

2024/2/13 18:27（2/13 18:41 更新）
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屏東縣「熱帶農業博覽會」今年規劃泰迪熊彩稻田，3日開園迄今，吸引逾105萬人次到訪，縣長周春米（左）13日到農業物產館發放限量紅包，為民眾送上幸福與祝福。（屏東縣農業處提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月13日
屏東縣「熱帶農業博覽會」今年規劃泰迪熊彩稻田，3日開園迄今，吸引逾105萬人次到訪，縣長周春米（左）13日到農業物產館發放限量紅包，為民眾送上幸福與祝福。（屏東縣農業處提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月13日
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（中央社記者張已亷屏東縣13日電）屏東縣「熱帶農業博覽會」今年規劃泰迪熊彩稻田，3日開園迄今，吸引逾105萬人次到訪，縣長周春米今天到農業物產館發放新春紅包，為民眾送上幸福與祝福。

屏東縣農業處今天發布新聞稿指出，熱博是一場年節喜氣活動，也是感謝農民辛勤努力，此次融合傳統農業及國際文化元素，呈現充滿童趣的夢想世界，今天由縣長周春米發送限量發送2000份泰迪熊紅包，袋內放置泰迪熊書籤增添可愛驚喜，為民眾帶來福氣。

周春米表示，熱博3日開園累計至今天下午1時許，已有105萬人次到訪，預估關園前可達到120萬人次，熱博後續還有田野野餐饗宴、DIY等活動，歡迎民眾把握春暖花開的季節來遊玩，祝福鄉親在新的一年能幸福安康。

農業處提醒，民眾可利用大眾運輸工具至熱博活動會場，屏東火車站也設有熱博接駁專車服務，大約每20分鐘1班，農業科技園區設有9個免費停車場及園內接駁車服務，能便利到達各主題單元區參觀。（編輯：陳清芳）1130213

屏東縣「熱帶農業博覽會」今年規劃泰迪熊彩稻田，3日開園迄今，吸引逾105萬人次到訪，縣長周春米（前排右3）13日到農業物產館發放限量紅包，為民眾送上幸福與祝福。（屏東縣農業處提供）中央社記者張已亷 傳真113年2月13日
屏東縣「熱帶農業博覽會」今年規劃泰迪熊彩稻田，3日開園迄今，吸引逾105萬人次到訪，縣長周春米（前排右3）13日到農業物產館發放限量紅包，為民眾送上幸福與祝福。（屏東縣農業處提供）中央社記者張已亷 傳真113年2月13日
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