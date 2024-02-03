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屏東熱帶農業博覽會開幕 英國泰迪熊彩稻吸睛

2024/2/3 17:24（2/3 17:36 更新）
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2024屏東熱帶農業博覽會3日開幕，今年活動以「萌泰迪遊屏東」為主題，在彩繪稻田區種出超萌的泰迪熊圖樣，屏東縣長周春米（圖）也歡迎民眾把握春節連假到屏東走春。（屏東縣農業處提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月3日
2024屏東熱帶農業博覽會3日開幕，今年活動以「萌泰迪遊屏東」為主題，在彩繪稻田區種出超萌的泰迪熊圖樣，屏東縣長周春米（圖）也歡迎民眾把握春節連假到屏東走春。（屏東縣農業處提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月3日
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（中央社記者張已亷屏東縣3日電）2024屏東熱帶農業博覽會今天熱鬧開幕，活動持續至3月3日，今年以「萌泰迪遊屏東」為主題，種出超萌「英國泰迪熊」彩稻，歡迎民眾農曆春節來屏東走春。

屏東縣農業處今天發布新聞稿指出，屏東縣長周春米、日本台灣交流協會高雄事務所副所長是枝憲一郎及多名民意代表今天共同為熱博揭幕。

此次熱博活動場域除了物產館，也擴及至農科園區，規劃3大展區、19個農林漁畜特色主題，其中有異國風味的「日本稻之驛」是獨特亮點。周春米表示，熱博為期1個月，3大展區包含農業物產館「物產王國」、農業科技園區的夢蝶湖「冒險森林」和豐和館「田野饗宴」，每區都有不同玩法。

她說，每年最吸睛的彩稻也做了突破，為了讓民眾更親近稻田，今年不僅可在樓上拍照，還能走在稻田旁邊近看泰迪熊，活動期間提供全區免費停車及接駁服務，為行動不便旅客設有預約制復康巴士。

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周春米指出，今年邀請20多個日本友好單位參展，同時有英國泰迪熊陪逛，凸顯「越在地越國際」，讓熱博不僅是一場農業盛會，更是一場充滿多元文化的交流盛事。

屏東農業處長鄭永裕表示，關注智慧農業科技，此次引入無人機具展示，與國立屏東科技大學無人機載具應用研發中心合作，讓社會大眾了解現代農業自動化進展，感受人工智慧技術賦予農業的新活力。（編輯：郭諭儒）1130203

#屏東縣
#周春米
#鄭永裕
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