迎獨盟首度正式賽先發 陳偉殷：我真的做到了

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）目前在美國獨立聯盟長島鴨隊打拚的台灣投手陳偉殷，睽違近2年迎接首次正式比賽先發登板，繳主投5局失掉1分責失好投，他也發文回顧養傷過程，「641天後，我真的做到了。」

陳偉殷在2022年6月遭阪神釋出後，雖然因肩傷暫時沒辦法投球，不過仍沒有放棄繼續當球員，持續養傷及復健。直到今年加盟美國獨立聯盟的長島鴨隊（Long Island Ducks），21日睽違近2年再度重返投手丘，在熱身賽先發3局無失分。

陳偉殷今天在正式例行賽迎來首場先發，對上風暴人隊（Lancaster Stormers），第1局被敲出1發陽春砲，第3局則是受到隊友失誤影響掉1分非責失分。總計陳偉殷主投5局被敲出5支安打，包含1支全壘打，投出1次保送、3次三振，失掉2分含1責失。

陳偉殷退場時還是勝投候選人，球隊以3比2領先，但之後長島鴨隊一度被追平，陳偉殷的勝投飛走，最後無關勝敗，不過長島鴨隊最終仍以11比3獲勝。

賽後陳偉殷也在個人社群媒體上表示，「2022年的7月26日，我動了手術，去修復那個陪我征戰多年的左肩膀，我依然記得開車去醫院的路上，那個忐忑的情緒，手術後醫生告訴我，手術很成功，但我只記得手很痛、頭很暈，然後接下來就是漫長且充滿挫折的復健旅程。」

如今陳偉殷終於正式重返賽場上的投手丘，他說：「641天後，我重新站上正式比賽的投手丘，我真的做到了！」（編輯：陳政偉）1130427