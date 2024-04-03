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陳偉殷加盟美國獨立聯盟長島鴨隊 延續球員生涯

2024/4/3 08:34
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（中央社記者謝靜雯台北3日電）具美職大聯盟資歷的台灣好手陳偉殷2022年肩膀動刀、持續復健，將重回投手丘，確定加盟美國獨立聯盟長島鴨隊。

38歲投手陳偉殷具有美、日職棒資歷，陳偉殷2022年6月遭日職阪神虎隊釋出後，也透露肩膀「進場維修」，7月動刀、術後持續復健，就是想要拚重返投手丘的機會。

美國獨立聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks）昨天在官網公告簽下陳偉殷，也提到陳偉殷有出色的職業生涯，在高層級比賽也有傑出的表現，總教練福特（Lew Ford）期待陳偉殷將經驗和知識帶入投手群。

陳偉殷職棒生涯從日職開始，2004年加盟中日龍隊，2012年轉戰美職加盟巴爾的摩金鶯隊，美職生涯先後待過金鶯、邁阿密馬林魚和西雅圖水手隊。

陳偉殷美職生涯2012至2019年間有大聯盟出賽紀錄，大聯盟生涯總計出賽219場（170場先發），戰績59勝51敗，防禦率4.18，投出846次三振。

陳偉殷2020年中遭水手隊釋出後重返日職，加盟千葉羅德海洋隊，2020年底與阪神虎隊簽下2年合約，2022年6月底被放入指定讓渡名單、成為自由球員，今年將再度回到美國打球。（編輯：張銘坤）1130403

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