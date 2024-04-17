藍稱出現限電危機 籲政府修正錯誤能源政策

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨今天表示，台灣若發生經常性的限電、缺電危機，國際產業可能不敢到台灣投資，尤其未來發展AI產業，需要更多的耗電量，呼籲民進黨懸崖勒馬，修正錯誤的能源政策。

電力機組受花蓮地震影響部分尚未修復，又遇上大潭機組跳脫，全台電力15日一度拉警報。

國民黨今天召開記者會，文傳會主委李彥秀表示，從15日差一點大限電，到16日桃園大停電，台灣電網出現很大問題，失序的能源政策、失當的能源配比，加上民進黨長期擁抱的非核神主牌，韌性台灣變成大笑話。

李彥秀說，試問總統當選人賴清德，如果台灣將以AI為主發展，包括民國107年配合半導體產業，行政院提出「AI小國大戰略」，但發展AI產業背後需要耗電部分，供電準備好了嗎。請問要發展AI產業的卓內閣，這些電力到底從哪裡來。

李彥秀強調，民進黨不能只喊口號，錯誤能源政策讓每年歲計賸餘都要撥補，已經付出相對的代價，人民用電可能走在鋼索上，如果缺電，國際產業不敢投資台灣，民進黨應該修正錯誤的能源政策。

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國民黨發言人楊智伃表示，日前險釀限電風暴中，還靠「護國神山」台積電出手相救，自備的36萬瓩柴油發電機上線供電。但隔天股市早盤台積電大跌，網路上不僅為限電感到慌張，更為產業、經濟發展感到恐慌，連台積電都要出手相救民進黨能源政策，全民到底還要容忍多久。

與會的國民黨新北市議員江怡臻說，賴清德的政見是2050年淨零碳排，也就是台灣電力要環保、要減碳、甚至是去碳，但現在白天非常依靠太陽能，然而，燃煤和天然氣並沒有減少，所有燃煤與天然氣機組也必須全力運轉，這樣是否有環保效果。（編輯：蘇志宗、謝佳珍）1130417