農試所推稻稈揉漿技術 能作包材還提升菇類產量

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（中央社記者蘇木春台中6日電）農業部農業試驗所推動稻草多元利用，開發稻稈揉漿物技術，製出可分解性的環境友善包材，還能應用在草菇栽培介質提升菇體產能，使稻稈成為循環利用的資源物，達到永續價值。

農業部農業試驗所今天發布新聞稿表示，全台每年因栽培水稻約產生150萬公噸的稻稈，其中，有高達8成的稻稈因體積龐大而無法集運再利用，且附加價值低。近年淨零減廢為政府重點推動政策，農試所自民國112年起，進行稻稈揉漿物技術開發與相關應用。

農試所農業化學組副研究員張明暉指出，過去水稻採收後，稻稈會絞碎混和在農田中，但分解過程中會產生甲烷，農試所結合機械搓揉及低鹼取漿技術，將稻稈製成稻稈揉漿物，作為可自然分解的紙漿模塑原料，成功開發出鳳梨包材、蛋盒等不同型式的防撞包裝。

張明暉說明，市面上相關環保包材產品，大多使用廢紙組成，若改使用稻稈揉漿物，不只可協助稻稈去化，也達到減碳的目的，有助於企業推動淨零轉型的目標。

此外，農試所也利用稻稈揉漿物技術，應用在草菇產業，農試所植物病理組助理研究員黃棨揚提到，中南部是草菇的主要產地，種植草菇的菇床，原先就是以稻草為主要原料，去年初開始與台中霧峰當地的菇農合作試驗，將稻稈揉漿物加入栽培介質使用。

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黃棨揚指出，利用經過機械適度搓揉處理的稻稈揉漿物，經製成符合草菇栽培所需的料源與配方，於業者場域實地驗證結果顯示，由於機械搓揉可破壞稻稈緊密結構，使稻稈更容易被草菇菌絲生長利用，相較於純稻草栽培模式提升約30%產能，出菇狀況也較為整齊一致。

農試所表示，稻稈揉漿物加值處理技術，不僅能轉化為環保包材，取代傳統塑膠製品，有助於降低國內對石化原料依賴，也可進一步應用於農業，將持續推廣相關技術，尋求技轉合作單位實現量產。（編輯：陳清芳）1130306