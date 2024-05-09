台積電跌破800元 台股下挫139點險守5日線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北9日電）台股今天震盪走低，終場下挫139.74點，收在20560.77點，驚險守住5日線約20553點。法人表示，美國利率政策將持續牽動國際股市及台股後市，相關通膨數據是市場關注重點。

台股加權指數收在20560.77點，下跌139.74點，跌幅約0.68%，成交值新台幣4180.13億元。

台股市值最大的台積電盤中股價多維持在800元附近震盪，尾盤在賣壓出籠下，收在796元，下跌6元，市值滑落至20.64兆元，並影響大盤約48點。

鴻海股價相對有撐，收在170.5元，上漲1元。不過，股王信驊、股后世芯-KY及高價股力旺等紛紛走跌，整體電子類股指數下跌0.62%。

傳統產業股多數收低，水泥、機電、造紙、鋼鐵及橡膠類股指數同步下挫逾1%，電纜及營建類股指數下挫逾2%。萬海股價強攻漲停，達58元，陽明和長榮同步走高，推升航運類股指數上揚1.73%，表現相對強勢。金融股指數下跌0.63%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，投資人對於美國聯邦準備理事會（Fed）降息的預期持續牽動國際股市走向，美國消費者物價指數（CPI）將於下週公布，將是市場關注重點。（編輯：楊蘭軒）1130509