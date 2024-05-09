鴻海：投資威州10億美元 是資料伺服器關鍵製造據點

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）美國總統拜登（Joe Biden）今天在威斯康辛州為微軟投資造勢，抨擊競選對手川普未兌現鴻海投資承諾。鴻海表示，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，當地員工數超過1000名，鴻海在威州投資規模達10億美元，持續追求與當地社區一同成長契機。

微軟（Microsoft）今天宣布在威州投資33億美元興建人工智慧資料中心，其位於拉辛郡的新廠，原是鴻海集團在2018年承諾要興建的LCD面板廠廠址。

拜登今天與微軟總裁史密斯（Brad Smith）一同出席威州活動，拜登抨擊總統大選競爭對手川普（Donald Trump）未兌現他對當地的鴻海投資項目承諾。

鴻海在美國威州投資設廠，歷經數度更迭，規模和項目均有調整，原先規劃先進面板廠，現在轉型製造伺服器和雲端運算用網通設備。

鴻海上午接受中央社記者詢問時回覆，儘管市場需求和其他挑戰不斷改變，鴻海集團持續與威州當地社區共同成長。

鴻海指出，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，鴻海集團在全球伺服器市占率約40%，威州廠區營運持續貢獻全球伺服器市場，目前威州廠區員工人數超過1000名，讓鴻海在全球伺服器市場位居領先地位。

鴻海說明，從2020年以來3年期間，集團在威州廠區的雇用規模至少成長42%，近年來鴻海集團是當地拉辛郡（Racine）最大的納稅者，鴻海支持威州的科技創新與擴展，也成為當地利害關係人與合作夥伴打造基礎建設的重要支柱，鴻海在威州投資規模達10億美元。

鴻海指出，威州廠區與集團在全球24個國家地區的205個營運據點一樣，鴻海會協助各地客戶成功，透過在全球製造營運，鴻海也願意掌握與利害關係人在當地社區一同成長的契機。（編輯：林淑媛）1130509