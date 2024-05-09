微軟威州建AI資料中心 廠址原為鴻海規劃面板廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓8日專電）微軟總裁史密斯今天宣布將在威斯康辛州投入33億美元興建人工智慧資料中心，讓威州成為驅動創新經濟的核心，該廠址原是鴻海6年前承諾要蓋的LCD面板廠。美國總統拜登也出席典禮。

史密斯（Brad Smith）中午12時45分在蓋特威技術學院（Gateway Technical College）宣佈這項33億美元（約新台幣1068.7億元）的人工智慧資料中心計畫（AI datacenter），將能協助數百家公司、數百家製造業設計、運用人工智慧系統，確保威斯康辛州製造業的競爭力。

根據微軟的新聞稿，威斯康辛州的人工智慧資料中心將在2025年前創造2300個營建相關的工作機會，未來幾年內將提供超過2000個永久工作職位。

微軟新聞稿指出，這筆投資將用於興建雲端計算及人工智慧基礎建設、打造美國第一個專注於製造業的人工智慧共創實驗室（AI co-innovation lab），並推動人工智慧培訓計畫，目標是讓超過10萬威州州民擁有必要的AI技術。

新聞稿指出，微軟也將與該技術學院合作，建立資料中心學院（Data Center Academy），5年內培訓1000名學生，使他們能進入資料中心、或者資通訊部門工作。

微軟位於威斯康辛州拉辛郡（Racine）的新廠，原是鴻海旗下富士康集團要興建的LCD面板廠廠址。2018年6月，當時仍是鴻海集團總裁的郭台銘與時任美國總統川普（Donald Trump）同台參加面板廠的動土典禮。鴻海宣布投資金額達100億美元，川普形容這項計畫是「世界第8大奇蹟」。

白宮新聞資料指出，川普政府原承諾富士康的投資將創造1萬3000個製造業工作機會，為準備建廠已拆除約100間房屋和農場，投入5億美元的納稅人資金，但計畫沒有實現，富士康放棄興建面板廠，只有創造少數工作機會。

美國11月將舉行總統選舉，民主黨的拜登與共和黨的川普可望再度對決。威州是兩黨競爭激烈的搖擺州之一，拜登2020年大選時以些微差距險勝川普。（編輯：陳正健）1130509