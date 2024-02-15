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微軟未來2年將在德國投資1078億元 著重發展AI

2024/2/15 22:11（2/15 22:30 更新）
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德國總理蕭茲15日參觀微軟位於柏林的辦事處。（路透社）
德國總理蕭茲15日參觀微軟位於柏林的辦事處。（路透社）
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（中央社柏林15日綜合外電報導）美國軟體巨頭微軟（Microsoft）總裁史密斯今天在德國首都柏林的活動中表示，微軟將於未來兩年在德國投資32億歐元（約新台幣1078億元），專注於發展人工智慧（AI）。

路透社報導，這是微軟40年來對德國進行的最大筆投資，其中大部分資金於2024年和2025年將用於建立資料中心及培訓AI人才。

史密斯（Brad Smith）說：「現在這樣做是因為我們對德國有著極大的信心。」他說，微軟希望「幫助建設基礎設施，以協助德國經濟繼續運用AI，並且擴大技能基礎，以填補所需職缺」。

微軟是投入AI領域最快、最深入的大型科技公司之一，除投資聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI，還推廣將AI運用在各種產品上。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）對此表示歡迎，稱這代表對歐洲最大經濟體的信任。

微軟德國執行長賈尼克（Marianne Janik）拒絕透露具體投資地點，但表示，他們主要考慮西部的萊茵-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）和金融中心法蘭克福（Frankfurt）周邊地區。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1130215

#AI
#人工智慧
#德國
#史密斯
#微軟
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