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微軟進市值3兆美元俱樂部 AI押對寶功不可沒

2024/1/26 10:17（1/26 10:36 更新）
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微軟公司搭上人工智慧熱潮，25日正式成為史上第2家市值3兆美元企業。圖為曼哈頓第五大道微軟門市外觀。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年1月26日
微軟公司搭上人工智慧熱潮，25日正式成為史上第2家市值3兆美元企業。圖為曼哈頓第五大道微軟門市外觀。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年1月26日
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（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）微軟今天正式成為史上第2家市值3兆美元企業。在執行長納德拉操盤下，這家老牌大廠近年拓展雲端事業版圖，又慧眼獨具押寶ChatGPT開發商，如今收獲豐碩果實。

微軟（Microsoft）市值昨天盤中首度突破3兆美元（約新台幣94兆元）大關，但尾盤股價拉回，3兆美元俱樂部成員地位得而復失。今天微軟股價漲近0.6%，收在404.87美元，正式跨進市值3兆美元俱樂部，並以些微差距超越率先跨過這道門檻的蘋果（Apple），躍居全球市值最高企業。

微軟成立於1975年，曾在個人電腦（PC）發展上獨霸一方，Windows作業系統、Office辦公室套裝軟體風行全球。2007年iPhone問世後，蘋果搭上智慧型手機風潮不斷壯大，相形失色的微軟則被不少投資人視為過氣科技大廠。

納德拉（Satya Nadella）2014年接掌微軟，致力發展Azure雲端服務事業，為微軟注入成長新動能。去年10月，微軟完成動視暴雪（Activision Blizzard）收購案，以成立以來最大手筆687億美元將這家電玩遊戲巨擘納入麾下，持續推動多角化經營。

微軟市值於2019年突破1兆美元，2年後站上2兆美元，如今寫下新里程碑，與2022年11月聊天機器人ChatGPT亮相後掀起人工智慧（AI）旋風關係密切。

微軟是ChatGPT開發商OpenAI早期投資者，2019年注資10億美元，一年前再宣布加碼100億美元，坐穩最大股東。過去一年投資人紛紛追逐人工智慧投資標的，微軟的指標地位更形穩固，帶動去年股價大漲57%，搖身一變成為美國7大科技權值股中的「新貴」之一。

華爾街日報報導，微軟市值隨人工智慧熱潮水漲船高，可能是蘋果退位、科技界霸主換人坐的徵兆。

去年6月，蘋果成為史上首家市值3兆美元企業，反映iPhone影響力歷久不衰。但今年以來，投資人憂心蘋果業績、在人工智慧競逐中落居下風，以致蘋果股價表現不如其他科技巨擘。

微軟則在OpenAI默默無名時當金主，搶占先機，過去5年累計承諾投資130億美元，換取OpenAI營利部門49%股權。納德拉與OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）關係密切，OpenAI採用Azure雲端服務開發最新模型，微軟產品也逐漸導入OpenAI技術，包括人工智慧助理Copilot。

自去年1月微軟宣布加碼投資OpenAI以來，微軟股價漲近70%，市值增加逾1.2兆美元，反映投資人對微軟引領人工智慧革命寄予厚望。

不過，部分投資人擔心人工智慧題材股的泡沫可能在成形。畢竟人工智慧熱潮究竟能為相關企業帶來多少新收入，仍有待觀察，企業與個人如這項科技擁護者期望那樣廣泛運用人工智慧套件，可能也是多年後的事。（編輯：陳承功）1130126

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