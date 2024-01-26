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微軟再裁員1900人 集中動視暴雪與Xbox部門

2024/1/26 09:14（1/26 10:32 更新）
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圖為微軟公司。（路透社）
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（中央社華盛頓州雷孟25日綜合外電報導）微軟公司（Microsoft）今天表示，本週將裁掉「動視暴雪」和 Xbox部門的1900名員工。這是科技產業最新一次的裁員行動，過去幾年來業界的大量裁員已延續至2024年。

路透社報導，此次裁員數約占整個微軟遊戲部門的8%，並且主要發生在「動視暴雪」（Activision Blizzard）單位。

微軟表示，動視暴雪總裁伊巴拉（Mike Ybarra）和首席設計長艾德翰（Allen Adham）也將離開公司，而動視暴雪先前宣布的一款生存遊戲也將取消。

數個月前，微軟才完成690億美元收購動視暴雪的交易案，透過「決勝時刻」（Call of Duty）等暢銷遊戲增強在電動市場的影響力，以更有力地與行業領導者索尼（Sony）競爭。

最近幾週，谷歌（Google）母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）和電子海灣（eBay）等其他幾家大公司也解雇數以千計員工，以降低成本並提高獲利能力。

根據追蹤網站Layoffs.fyi的數據，今年1月間有76家科技公司合計解雇2萬1000多名員工。

根據人力資源公司Challenger, Gray and Christmas 本月稍早發布的報告，科技業在2023年裁掉16萬8032 個工作機會，是各行各業中裁員人數最多的產業，其中包括微軟的1萬多名員工。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1130126

#Xbox
#微軟公司
#裁員
#微軟
#路透社
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