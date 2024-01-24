洛杉磯時報不堪廣告訂閱收入流失 裁員至少115人

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）今天表示，即日起將開始裁員至少115名員工，相當於超過1/5的記者；這是洛時發行143年來最大規模的裁員行動之一。

綜合法新社與美聯社報導，流失大量資金的洛杉磯時報表示，將裁掉至少115個新聞部職位，同時尋求財務狀況恢復正常。

洛杉磯時報老闆黃馨祥（Patrick Soon-Shion）說：「今天的決定對大家都很痛苦，但我們必須趕緊行動，採取措施，為下一代打造一份可長久且蓬勃發展的報紙。」

洛杉磯時報和許多歷史悠久的媒體一樣，一直難以適應網路世界的經濟型態，尤其損失許多廣告收入，訂閱人數也不斷減少。

上週，管理階層考慮大幅裁員的消息一出，加入工會的洛杉磯時報記者隨即發起罷工。

黃馨祥說，罷工「毫無助益」，新聞部工會未與管理階層一起找出挽救工作的辦法，他感到很失望。

他還說，這次裁員有其必要，因為洛時不能在沒有增加廣告和訂閱收入的情況下，每年再損失多達4000萬美元。

不過，今天的裁員似乎來得很突然。

突發新聞編輯賽凡泰斯（Jared Servantez）在社群平台X上寫道：「洛杉磯時報在一場人力資源網路研討會中解僱我們，聊天功能被取消，不能問答，沒機會提問…正如一名同事所述，『這就像飛車槍擊一樣』。」

代表報社多數記者的「洛杉磯時報工會」（Los Angeles Times Guild）抨擊說，不管以什麼標準衡量，這都是一波「毀滅性」的裁員。

洛時去年也裁掉超過70個職位。

洛時總編輯梅瑞達（Kevin Merida）數天前突然離職，他在業內備受敬重，於2021年加入洛時。

洛時曾是美國重要媒體之一，全球各地都有記者駐點，但經過多年撙節，規模愈來愈小。

批評者說，洛時仍自許為具有美國西岸角度的全國性報紙，但如今感覺更偏地方性。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130124