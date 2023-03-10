鴻海：美威州廠投資逾10億美元 擴大使用太陽能

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海於美國時間9日表示，已在威斯康辛州投資超過10億美元，在當地聘用超過1000名員工，在製造過程中，持續擴大使用太陽能發電等再生能源。

鴻海宣布與威斯康辛在地企業WEC能源集團子公司We Energies簽署兆瓦級太陽能發電合作專案，We Energies將在鴻海威州園區內安裝約2000塊太陽能電池板，預計每年發電超過150萬度電，供應園區發展營運所需能源。

鴻海透過新聞稿指出，威州廠區為世界客戶生產伺服器和主機板，隨著當地業務成長，製造過程中將擴大使用可再生能源。鴻海與We Energies預計在今年春季向當地主管機關提交太陽能發電設備安裝計畫，尋求批准。

鴻海指出，此次太陽能發電合作計畫，採用單軸固定跟蹤以及傾斜面板設備，提高再生能源的生產能力，預計年發電量可抵消超過1200公噸的二氧化碳排放量，等於減少260輛汽車的碳排放，或種植2萬棵樹。

鴻海表示，此次太陽能發電系統30年的生命週期，預計為地球減少超過3.3萬公噸的二氧化碳排放量，相當於7200輛汽車碳排放量或種植56萬棵樹。（編輯：張均懋）1120310