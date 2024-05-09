本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

日本花滑名將宇野昌磨將退休 曾奪兩屆奧運獎牌

2024/5/9 12:04（5/9 12:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本花式滑冰男子選手宇野昌磨9日宣布將退休。（圖取自instagram.com/shoma_un0）
日本花式滑冰男子選手宇野昌磨9日宣布將退休。（圖取自instagram.com/shoma_un0）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京9日綜合外電報導）26歲的日本花式滑冰男子選手宇野昌磨今天在社群媒體Instagram（IG）宣布將退休。他曾於2018年在平昌冬奧個人賽奪銀，2022年北京冬奧個人賽鍍銅，成績亮眼。

宇野今天透過IG表示，「我已經決定退休。對於至今一直支持我運動員生涯的大家，深深表達謝意」。

他說自己5歲開始接觸滑冰，很感激能持續從事這項運動21年並擁有絕佳的運動生涯。

宇野表示，5月14日將召開退休記者會，屆時會向外界說明自身想法以及日後的規劃。

日媒Sponichi Annex報導，宇野目前26歲，1997年12月17日出生於名古屋市，5歲開始滑冰，曾奪下2015年世界青少年花式滑冰錦標賽個人賽金牌。

他轉成人組之後戰績輝煌，拿下2018年平昌冬奧個人賽銀牌、2022年北京冬奧個人賽銅牌，並在2022年與2023年的世界滑冰錦標賽（世錦賽）二連霸。

此外，宇野2016年4月獲得國際滑冰總會（ISU）認證，為史上第一位在比賽中完成4圈後內點冰跳（flip jump，菲力普跳）的選手。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1130509

延伸閱讀
坂本花織花滑世錦賽3連霸 56年來第一位女性滑冰甜心本田真凜將退役 透露淺田真央鼓勵「保持自信向前邁進」2屆冬奧金牌轉戰時尚圈 羽生結弦成精品大使羽生結弦閃電宣布離婚 「保護對方太困難」短命婚僅105天
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.72
更多編輯台推薦新聞：