澎湖地檢署一日檢察官活動 大學學子深植法治

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（中央社澎湖縣9日電）澎湖地檢署為深化學子品格教育與校園誠信觀念，建立公民素養，今天推出「一日檢察官」活動，讓學子能知法守法，避免受害也減少犯罪發生。

澎湖地檢署於今天結合衛生福利部澎湖醫院辦理「檢察引領．誠信校園～一日檢察官」活動，邀請澎湖科大31名學生走入檢察署，實地瞭解檢察署運作，並於參訪中融入廉潔誠信相關元素，宣導學生對於反非法漁撈、海洋保育之認知及響應「5月9日世界無酒日」，宣導酒精、毒品濫用的影響及可能衍生的法律責任與健康危害，活動內容新鮮有趣，獲得學子們熱烈回響。

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澎湖地檢署表示，一日檢察官體驗活動中，安排主任檢察官詹騏瑋、衛福部澎湖醫院政風室主任洪葦瀅、精神科社會工作師陳昱禕等人宣導校園誠信教育及酒精、毒品濫用之議題，安排同學動態參訪偵查庭、拘留室及採尿室等，並穿上法袍模擬開庭，由法警長介紹拘留室與指認室的作用。讓學子深刻體會到遵守法律的重要性，強化校園廉潔教育能量。

澎湖地檢署檢察長陳佳秀表示，推動校園誠信是國家廉政建設行動方案之廉能政策目標，尤其大學養成階段為價值觀形成的關鍵時期，一定要落實校園法治教育，鼓勵發展具有特色之品德校園文化，使學子能知法守法，避免受害，也減少犯罪發生。（編輯：黃世雅）1130509