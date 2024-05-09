裕隆首季獲利5季來低點 提列裕融信用減損

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）裕隆今天公告第1季稅後獲利新台幣8.66億元，是2023年首季以來低點，每股基本純益0.83元，裕隆說明，主要是裕融提列信用減損，以及新安東京迴轉利益墊高去年比較基期影響。

裕隆傍晚公布第1季財務報告，單季合併營收207.5億元，是2019年以來同期新高，較去年同期成長8.9%，裕隆指出，主要來自進口車銷售台數較去年同期增加，以及旗下納智捷（LUXGEN）品牌n7電動車銷售，帶動整體營收成長。

裕隆第1季歸屬母公司業主淨利8.66億元，較去年同期12.01億元下滑27.9%，是5季以來低點，單季EPS 0.83元。

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裕隆說明，第1季因裕融企業穩健保守考量，增加提列信用減損損失，以及新安東京迴轉利益墊高去年比較基期影響。

展望今年毛利率和營益率表現，裕隆在先前法人說明會中預估，今年集團毛利率和營益率表現可接近去年水準，預期今年裕隆城租金收入可到新台幣4億元，較去年3.5億元到4億元增加。裕隆也預估今年納智捷出貨輛數會年成長，主要是n7車款交車助攻。（編輯：林興盟）1130509