中國4月出口回溫 分析：得益於去年低基數

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（中央社台北9日電）中國海關總署今天發布，今年4月出口總值，年增1.5%，今年3月份出口總值年減7.5%，4月出口轉正成長，呈現回溫趨勢，分析人士表示主要受益於去年基數較低。

根據中國海關總署數據，今年4月，進出口總值達5125.6億美元（下同，約新台幣16.6兆元），年增4.4%。其中，出口總值為2924.5億元，年增1.5%；進口總值2201億元，年增8.4%。

綜合界面新聞等陸媒及外媒報導，3月份出口總值為5008.1億元，年減7.5%，但4月出口與同期相比為正成長，4月出口表現回溫。專家及分析人士認為主要是受益於去年基數較低的影響。

美聯社引述凱投宏觀（Capital Economics）分析人士黃梓純（Zichun Huang）在報告中表示，出口成長的主要原因為上一年的比較基數較低，但預計未來消費支出降溫，及出口價格下降帶來的影響，未來幾個月的出口量可能有所回落。

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保銀資本管理公司（Pinpoint Asset Management）總裁兼首席經濟學家張智威表示，出口是今年迄今為止中國經濟的亮點，中國國內需求疲軟導致通貨緊縮壓力，提升中國的出口競爭力。不過要注意某些工業品如電動汽車等的出口可能面臨更高的關稅。

華創證券投資顧問部總經理屈慶表示，4月出口表現尚可，主要受益於去年基數較低，及中國海外經濟本身也還較強等影響。而4月進口表現也較強，可能與中國國內需求好轉，或今年出口訂單較多等因素有關。（編輯：謝怡璇/廖文綺）1130509