保養保健業4月營運報喜 科妍、葡萄王創同期新高
2024/5/9 19:47
（中央社記者何秀玲台北9日電）生技業保養、保健相關類股今年4月營收營運報喜，玻尿酸大廠科妍銷售業績穩定成長，創歷年同期新高；保健品大廠葡萄王受惠於上海葡萄王與葡眾貢獻，帶動合併營收也攀上同期新高。
科妍今天公告4月營收和第1季財報。4月營收為新台幣6172.4萬元，年增23.42%，創同期新高，受惠於關節腔注射劑、防沾黏凝膠等銷售業績均成長。
今年前4月累計營收為新台幣2.57億元，年增50.88%。科妍表示，下半年在新產品帶動下，業績可望添新動能。
科妍今年第1季財報，稅後純益為5170.4萬元，年增57.7%，每股純益（EPS）為0.76元，獲利和EPS皆創歷年同期新高；科妍指出，關節腔注射劑、防沾黏凝膠出貨暢旺，加上產品組合轉佳，毛利率達78%，並在匯兌收益挹注下，推升獲利成長超過5成。
葡萄王生技日前公布4月營收為新台幣9.24億元，年增16.89%，創歷年同期新高；今年前4個月累計營收為32.71億元，年增8.68%。
葡萄王3大事業體中，上海葡萄王4月營收三位數成長；子公司葡眾受惠新品銷售加持，業績雙位數成長；台灣葡萄王4月營收年減13.53%，但下半年ODM/OEM新產線將開始出貨，將為營運添新動能，3大事業體聯手有望攀營收高峰。
葡萄王指出，母公司台灣葡萄王4月營收年減13.53%，因國內代工生產排程延遲、自有品牌去年藥妝通路易得纖上架高基期，加上機能性飲品調價造成出貨集中於3月等因素，影響營收表現。
但隨著長銷品牌康貝特新品上市，拉升出貨量且帶動業績成長，搭配母親節保健行銷活動與夏季飲料旺季檔期，有望帶動新一波銷售動能。（編輯：潘羿菁）1130509
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