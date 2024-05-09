環狀線修復經費引爭議 新北：該誰負責就負責

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（中央社記者王鴻國新北9日電）新北捷運環狀線因0403地震受損，修復經費達4.42億元，北捷表示不可能出錢說法引爭議。新北市副市長劉和然表示，等鑑定結果出來，該誰負責就負責，依責任比例求償。

新北捷運環狀線因0403地震有11處鋼箱梁受損，需1年修復，粗估需新台幣4.42億元，但這筆錢由誰支應的問題，引雙北議會關切。

台北市捷運工程局長鄭德發在台北市議會答詢時表示和新北市府共識是「天然災害」，確定由新北市災害準備金支付修繕費用復舊，不可能是台北市府出錢。雙北共同委託第三方公正單位來鑑定錯位原因，若為施工瑕疵，會照興建契約對施作廠商求償。

民進黨議員張嘉玲今天質詢時不滿，台北市議會在帶風向，根據媒體報導已定調，環狀線修復責任由新北自己扛，錢自己付，但工程仍在保固內及耐震係數內受損，究竟要誰來支付應釐清。

她認為，除了4億多的修護費用，環狀線在修繕期間所產生的營業損失、額外人事支出、接駁車的調配等費用，可能上看10億元，這些都要新北來出，這非常不合理，為了要為市民看緊荷包，她要求新北市長侯友宜應來議會作專案報告。

新北捷運局長李政安表示，後續修復工程將進行橋梁頂升及盤式支承修復，後續還有隔音牆、軌道、機電設備及纜線等項目修復，繼而是列車和機電系統進行整合，最後才是全線整合測試，目前正進行工程備料中，希望能儘速開工搶修。

他表示，復舊經費將將先由災害準備金來支應，新北捷和北捷間是行政契約，不是工程承攬契約，因此，新北不可能向北市求償，未來若經專家學者鑑定為廠商責任， 將委由北捷代向廠商求償。

劉和然表示，在第三方公平人士已組成並進行鑑定中，目前希望趕快來修復，讓民眾能搭乘，但不會發生有責任一方不出錢，沒有責任的一方來出錢的情形。

他表示，只要鑑定原因出來，一定會對議會作專案報告，如果是施工單位要負責的，施工單位就要負責；設計單位要負責的，設計單位就要負責，該誰負責就負責，市府會依多少的責任比例來求償。（編輯：張銘坤）1130509