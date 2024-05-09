蘆洲南北側案林淑芬批劉和然 籲內政部不應續審

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（中央社記者林敬殷台北9日電）蘆洲南北側專案通盤檢討案引發爭議，新北市副市長劉和然今天表示，待部都委會審議通過後補辦公展，後續再循程序送審。民進黨立委林淑芬質疑，劉和然說法「虛與委蛇」，當初新北市政府送內政部審查的蘆洲南北側專案通盤檢討案不合程序也不合法，內政部應立即退回。

針對蘆洲南北側專案通盤檢討案，近來引發爭議，劉和然上午舉行記者會表示，蘆洲南北側案等部都委會審議通過後會再送回市府，市府啟動下一個程序，會再行公展後再循程序送市都委、部都委會審議，最後再送內政部核定，因此，民眾的意見，未來還有機會再反映及討論。

林淑芬下午接受媒體訪問時質疑，劉和然說法是虛與委蛇，她要代表蘆洲市民告訴新北市政府，蘆洲要發展，蘆北蘆南的都市計畫也要通過，蘆洲人要有醫院、綠地，也要完善的交通網，但是，蘆洲人不要三重果菜批發市場遷移到蘆洲，蘆洲每天飽受塞車之苦，一旦果菜市場搬遷到蘆洲來，每天將帶來上千輛的大貨車及批發商的小貨車，徒增交通及安全問題。

林淑芬指出，她不能接受劉和然所謂的「待部都委會審議通過後補辦公展」，這個案子本來就不合程序也不合法，內政部應立即退回，不能再審下去。

林淑芬強調，三重果菜批發市場的都市更新案跟變更都市計畫案，新北市政府早在民國105年就規劃要三重果菜批發市場要原地重建，案子隔年送到內政部審查完竣。但侯友宜上任新北市長後，強行將三重果菜批發市場移到蘆洲，沒有透過民主程序，也不符合法律規範，公展時跟蘆洲市民說是公園，卻邊審邊換計畫，到最後一次公展，把公園換成果菜市場，自行送到中央，既不符合民主程序與規範，也不合法，更不道德。

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林淑芬說明，三重果菜批發市場原訂重建案，除了法定容積的面積，市府核定的原地重建送給都市更新實施者，也就是利百代建設公司的容積獎勵就有5萬7100坪，這多出來的容積獎勵拿走後，就說不原地重建，果菜市場也不見了，這樣圖利不會圖很大嗎，然後要蘆洲人把果菜市場吞下去，還說都市計畫要通過，只能把果菜批發市場吞下去，沒有果菜市場就沒有都市計畫通過，侯友宜對得起蘆洲人，民眾黨立法院黨團總召黃國昌還要在胡說八道、信口開河嗎。

對於劉和然說三重果菜公司都更案和蘆洲南北側案是2件不同案子，林淑芬回應，本來就是兩個不同的案子，果菜市場選址在蘆洲是不恰當的，蘆洲天天塞車，已經沒有空間再容下更多的車流，黃國昌要作秀是他的事，但不要建築在蘆洲人的痛苦之上，呼籲內政部把案子退回新北市政府。（編輯：張若瑤）1130509