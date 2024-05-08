蘆洲南北側案交鋒 林淑芬再槓黃國昌

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（中央社記者葉素萍台北8日電）針對蘆洲南北側專案通盤檢討案，民進黨立委林淑芬與台灣民眾黨立委黃國昌隔空交鋒。林淑芬今天再度召開記者會要求黃國昌出來面對，不要對新北市政胡言亂語、亂噴政治口水，跟蘆洲市民作對。

對此，黃國昌今天表示，他為新北市長侯友宜、新北市民發出不平之鳴，卻被民進黨用貼標籤方式攻擊，他要問民進黨到底有沒有把新北市民的權益放在心中。

民進黨發言人吳崢、立委林淑芬、新北市議員顏蔚慈今天在民進黨中央召開「貼侯求官挺財團 黃國昌出來打球！」記者會。

林淑芬說，感謝黃國昌無知大放厥詞說中央卡蘆洲發展，才能讓其中的不公不義被看見。當初，2016年新北市政府提出變更三重都市計畫，是三重果菜市場「原地重建」，中央內政部也迅速審查完竣。而2019年8月蘆洲都市計畫的超高壓變電所，經蘆洲人爭取後改成公園預定地。沒想到這塊公園預定地，在2020年竟被新北市突襲改為批發市場用地，且侯友宜僅以「茶會」說明，因此她也在茶會中當面抗議、要求補辦公展讓蘆洲人知道公園預定地變成批發市場，並且要有交通配套措施。

林淑芬說，三重果菜市場移到蘆洲，原用地將全部成為商業區，而都更案擁有最大土地所有權的新北市府，卻將主導權交由利百代這間公司主導，且這塊地的容積率高達660%，以市價一坪80萬元來計算總樓地板價值，市值超過1500億元。

林淑芬質疑，侯友宜選址與程序是否圖利廠商，黃國昌平時看到黑影就開槍，現在一隻鬼就在這裡，抓鬼大隊長黃國昌快來抓鬼。

顏蔚慈表示，如果黃國昌不知道蘆洲市民的需求，就請不要亂噴政治口水。過去黃國昌誇口最會監督，現在對蘆洲都市計畫荒腔走板、黑箱的行徑，黃國昌卻視而不見，令人遺憾。（編輯：蘇龍麒）1130508