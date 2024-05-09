勤誠AI專案挹注 首季每股賺3.03元寫同期新高

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（中央社記者吳家豪台北9日電）伺服器機殼廠勤誠受惠於生成式AI（人工智慧）專案出貨及後續新進專案開發順利，今天公布第1季歸屬於母公司稅後淨利約新台幣3.6億元、年增12倍，每股盈餘3.03元，改寫歷年同期新高。

以產品組合來看，勤誠今年第1季伺服器/存儲機殼產品占整體營收比重98%，勤誠透過系統整合商與通路商出貨，其中超過60%營收的終端客戶為大型資料中心。以出貨區域來看，美國市場占49%，中國市場占26%，歐洲地區占5%，其他地區占20%。

勤誠4月合併營收為10.3億元，年增34%，創歷年同期新高，連續2個月站上10億元大關；今年1到4月累計營收38.1億元，年增57.4%。

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勤誠發布新聞稿表示，各類型專案開發順利，近期獲選為輝達（NVIDIA）MGX架構伺服器合作廠商之一，先前已初步有合作產品於輝達GTC技術大會展出，後續在台北國際電腦展（Computex）也將展出最新產品，目前已有客戶專案開發中，將為今、明年營運增添動能。

不過，勤誠指出，外部環境仍存在不確定性，將持續密切關注終端需求及地緣關係變化等，依目前訂單能見度及產品技術對接狀況，有信心第2季交出優於第1季營運的表現，且維持全年營運季季高的態勢。（編輯：潘羿菁）1130509