智慧城市展開幕 鄭文燦：數位綠色轉型當前重要政策

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（中央社記者曾仁凱台北19日電）智慧城市展暨淨零城市展今天開幕，行政院副院長鄭文燦表示，數位轉型和綠色轉型是當前政府最重要的政策，兩者一體兩面；台灣企業已累積很大的能量，未來可協助台灣「雙軸轉型」，還可以產業輸出。

智慧城市展暨淨零城市展今天開幕，包括總統府秘書長林佳龍、鄭文燦、國發會主委龔明鑫、高雄市副市長林欽榮和台北市電腦公會理事長彭双浪都親自出席。

林佳龍致詞表示，兩大展覽強強聯手，呼應台灣正在啟動進行的數位、綠色雙軸轉型，搭配政府已提出新南向和數位新南向政策，未來台灣廠商打團體戰，先在國內整合，再把成功經驗輸出到世界各地。

林佳龍表示，政府正努力將台灣打造為科技之島，台灣的資通訊產業已經開發出非常多元的智慧城市和淨零城市解決方案，並於過去10年間在各種應用場域試煉，現在台灣可將這些解決方案推廣到全世界，和各國攜手合作共創商機。

龔明鑫表示，台灣是資通訊大國，以前大家覺得台灣比較會做硬體，過去台灣規模最大的國際展會是台北國際電腦展（Computex）；而現在台灣開始前瞻思考，提供解決方案，智慧城市展成為台灣另一個國際大展。

此外，全球邁向2050淨零排放目標，已迫在眉睫，為了借重智慧城市展的規模與全球知名度，去年開始同步舉辦淨零城市展，一方面推動台灣減碳工作，更重要的是可以和全球城市攜手合作，完成這項艱鉅任務。

彭双浪致詞指出，今年智慧城市展有3大特色，首先是包括台北及高雄展區共計600家參展單位，使用2200個攤位，展覽規模比去年成長13%，展覽規模再創新高紀錄。

其次，今年有來自全46個國家地區、112個城市、495名市政貴賓，包含市長及副市長等城市首長約85人，以及1697名國際專業買主，參加的國家和國際人數皆創下歷史新高。

另外，今年來訪外賓中，以泰國、菲律賓和越南為最大訪問團，呼應政府的新南向和數位新南向政策發酵，東南亞成為台灣現階段經濟發展最密切的地區之一。（編輯：張良知）1130319