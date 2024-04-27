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餘震不斷 中橫便道清完落石又坍方

2024/4/27 12:29（4/27 12:56 更新）
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403地震後餘震不斷，中橫便道多處路段剛清理完落石後又坍方，谷關工務段27日出動機具，冒雨進場搶修。（谷關工務段提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月27日
403地震後餘震不斷，中橫便道多處路段剛清理完落石後又坍方，谷關工務段27日出動機具，冒雨進場搶修。（谷關工務段提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月27日
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（中央社記者趙麗妍台中27日電）今天凌晨發生多起地震，中橫便道剛清完的路段又坍方，谷關工務段出動2組機具冒雨搶修。台中和平區烏石坑巷有路樹傾倒橫躺路中，雙崎派出所員警徒手清除，道路恢復通行。

花蓮403地震後餘震不斷，凌晨2時21分發生芮氏規模6.1地震，最大震度花蓮、宜蘭、南投、台中、桃園、新竹縣、新北市4級。

中橫便道連日來落石坍方，谷關工務段持續清理，餘震不斷加上連續降雨，多處路段剛清理完落石又坍方，目前中橫便道仍封閉。

谷關工務段段長張裕閔表示，落石坍方以22.1公里、19.8公里、18.8公里較為嚴重，工務段人員一樣冒雨進場，出動2組機械自東西兩端前進清理，若後續狀況較為穩定，會宣布通車時程。

無黨籍台中市議員古秀英指出，中橫公路宜蘭支線台7甲線36.8公里處因土石阻斷交通，目前梨山居民多從大禹嶺路段下山，遶經合歡山、武嶺、清境農場，到台中市得花5小時路程，感謝工務段人員連日前進危險路段辛苦搶修。

另外，台中市和平區烏石坑巷近長榮橋路旁，約3公尺樹木枯枝傾倒橫躺路中央，造成車輛無法通行，台中市和平警分局雙崎派出所員警徒手排除障礙，道路恢復通行。（編輯：唐聲揚）1130427

連日降雨，台中市和平區烏石坑巷27日有路樹傾倒，和平警分局員警徒手清除，避免路樹擋道發生危險。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月27日
連日降雨，台中市和平區烏石坑巷27日有路樹傾倒，和平警分局員警徒手清除，避免路樹擋道發生危險。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月27日
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