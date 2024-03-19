陳建仁：推動深度節能發展 政府當淨零轉型後盾

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（中央社記者賴于榛台北19日電）為邁向2050淨零排碳目標，行政院長陳建仁今天說，台灣正進行二次能源轉型、鼓勵深度節能發展，並推動綠色與數位產業雙軸轉型，形塑淨零永續綠生活，政府將是淨零轉型後盾，不會遺漏任何人。

2024智慧城市展以台北市和高雄市雙主場方式展出，台北場今天起展至22日，高雄場則於21日至23日登場。陳建仁今天在國發會主委龔明鑫、行政院發言人林子倫等人陪同下，出席台北場中的「2024淨零城市國際峰會」。

陳建仁致詞時表示，根據2023全球氣候報告，去年是自1850年，也就是全球有紀錄以來最溫暖的一年，氣溫比過去1901到2000年的百年均溫，還高出1.18度，逼近巴黎協定設定門檻，因此世界必須更積極提出減碳與調適策略，才能守護地球的永續未來。

陳建仁指出，各國近年來積極參與淨零倡議，也提出相關措施或法案，例如將陸續上路的歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、美國清潔競爭法案（CCA），亞洲各國也相繼成立碳權交易所，全球企業紛紛加入再生能源倡議組織（RE100），還有去年的2023年聯合國氣候變化大會（COP28）首次檢核全球氣候行動成績，盼世界各國加快、加深、加大力道落實淨零。

他說，台灣2021年4月12日已經宣示，將2050淨零轉型列為台灣目標，且去年2月台灣公布氣候變遷因應法，成為全球少數將2050淨零排放目標入法的國家，同時將積極強化能源韌性，盼接軌COP28所設定的2030年全球再生能源增加至目前3倍，且能源效率要翻倍的國際目標。

陳建仁表示，台灣截至去年底，再生能源發電量達到267億度，相比2016年大幅倍增，目前綠電占比約10%，但在今年2月11日時，風光瞬間滲透率一度超過52.37%，創下新高，等於有2度電就有一度電就是綠電，顯示在政府與民間努力下，再生能源逐漸展現成果。

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他也強調，淨零排放是城市治理重要課題，城市扮演氣候變遷的前線角色，也是實踐淨零排放的重要場所，國際能源總署就曾說，透過數位化共享模式營運、城市綠色基礎建設設計、綠色運輸推廣等方式，可以有效減少高達60%的城市碳足跡。

陳建仁表示，台灣正在推動二次的能源轉型，鼓勵深度節能發展，同時推動綠色與數位的產業雙軸轉型，形塑淨零永續綠生活，政府將是淨零轉型強而有力的後盾，確保轉型路上不會遺漏任何的人。（編輯：林興盟）1130319