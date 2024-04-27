醫師藝術家趙宗冠畫展 盧秀燕讚悠遊手術刀與畫筆間

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）90歲的趙宗冠身兼婦產科醫生和畫家，即日起在大墩文化中心展出90件描繪台灣風光的精采創作，市長盧秀燕盛讚趙宗冠悠遊於手術刀與畫筆間，並感謝捐贈典藏作品「五葉松蔭」。

藝術家趙宗冠身兼婦產科醫生和畫家，在大墩文化中心舉辦「歌頌寰宇～趙宗冠90創作特邀展」今天舉辦開幕式，盧秀燕、中市文化局長陳佳君等人到場共襄盛舉。

盧秀燕致詞表示，趙宗冠不但醫德、醫術好，更熱愛藝術、喜歡創作，在理性與感性上皆能有所發揮。高齡90歲仍持續不斷創作，代表國寶級藝術家仍健康長壽，創作能量豐富。

盧秀燕提到，趙宗冠去年捐贈作品「台中市花-台灣山櫻花」，今天再捐贈「五葉松蔭（台中市市樹）」，還有一件「永恆的台中公園」曾借給市府放置於主管會報室，每次市府做出重要決策，媒體採訪時，背景就是這幅畫，是台中市民共同回憶。

趙宗冠已經高齡90歲仍作畫不輟，他表示，要活就要動。此外他也不忘感謝一路走來許多人的幫助。

台中市政府文化局即日起至5月15日於大墩文化中心舉辦「歌頌寰宇～趙宗冠90創作特邀展」，展出其90件描繪台灣風光的精采創作，其中2幅更是以多幅小品集結而成的巨幅500號作品。（編輯：龍柏安）1130427