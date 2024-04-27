嘉縣8旬失智翁失聯5天 全身赤裸躺排水管無恙

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（中央社記者黃國芳嘉義縣27日電）嘉義縣大林鎮8旬林姓失智老翁徒步外出失聯5天，昨天在陰暗的石龜溪排水管內被發現，所幸全身赤裸的老翁仍有意識，送醫治療已無大礙；老翁對失聯行蹤無法清楚交待。

嘉義縣警察局民雄分局今天發布新聞稿指出，大美派出所22日受理失蹤人口報案，指患有失智症、81歲林姓老翁當日早上自大林鎮過溪里住家徒步外出，已失聯逾4小時未返家，因擔心安危，報請警方協尋。

警方調閱監視器，發現老翁尚未走出村庄，並協請嘉義縣消防局大美消防分隊協助，連日在住處村庄周邊搜尋未果。

大美派出所長呂振興昨天協請嘉義縣市救難協會等單位，再度展開老翁住家附近500公尺的水溝、農田、竹林、果園等處搜尋，並出動空拍機在石龜溪沿岸進行空拍找尋。

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呂振興等人昨天下午在陰暗的石龜溪排水管內發現失蹤的老翁，所幸呼喊老翁仍有意識且有回應，由救護車送醫治療。

呂振興今天告訴中央社記者，8旬老翁被發現時，躺臥於無水的排水管內，且全身未著衣物，老翁感覺很虛弱，身體無法動彈，完全需要由他人搬運出排水管，送醫治療後，已慢慢恢復意識，但對失聯5天情況及為何會脫光全身衣物，還是無法清楚交待。（編輯：謝雅竹）1130427