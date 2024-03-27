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3/28起局部地區防較大雨勢 4/4鋒面再接近估雨區擴大

2024/3/27 17:24（3/27 17:51 更新）
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圖為高雄市苓雅區出現雨勢，民眾撐傘避雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象署今天表示，未來一週影響台灣天氣的主因，包含微弱鋒面及西南風影響，明天南部地區、週末中部以北易有較大雨勢發生的機會。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天開始轉西南風，會有南方雲系水氣移入，中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區可能有較大雨勢發生；明晚鋒面接近台灣北部，午後北部及東北部山區有局部短暫陣雨。

黃恩鴻提到，29日鋒面通過，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨；30日至4月1日水氣偏多，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其中31日中部以北可能有較大雨勢。

黃恩鴻說，預計4月2、3日水氣減少，以東半部地區及中部以北山區有局部短暫陣雨為主，然而4月4日又有另一波鋒面接近影響，預估降雨範圍還會再擴大，後續須再觀察。

氣溫方面，黃恩鴻指出，未來一週天氣偏暖，各地低溫約在攝氏19、20度以上，南部地區會再高一些；高溫部分，北台灣因29日鋒面通過，白天高溫略降至25度，其他時間大約都在28、29度。

黃恩鴻提醒，3月29日至4月1日金門地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳政偉）1130327

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
#西南風
#鋒面
#中央氣象署
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