COVID-19疫情處下降階段 可望脫離流行期

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（中央社記者曾以寧台北26日電）衛福部疾管署發言人曾淑慧今天表示，COVID-19疫情已脫離高原期、處下降階段，若疫情持續下降，有望脫離流行期，將把疫情警示燈號自黃燈調整為綠燈。

曾淑慧今天在疫報記者會指出，評估國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）已經脫離高原期，處於下降階段，且以低於流行閾值，若連續2週低於流行閾值，將調整警示燈號，由目前的黃燈調整為綠燈。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉說明，自去年3月20日起，COVID-19流行閾值以每週併發症發生情況計算，閾值為每10萬人口1.47例，若連續2週低於閾值，即為脫離流行期。

目前國內疫情狀況，郭宏偉說，19至25日新增281例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週409例下降，其中65歲以上長者占79%；另外上一週新增53例死亡病例，與前一週相當。近4週變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1（94%）為多，其次為BA.2.86（4%）、及EG.5（1%）。

疾管署指出，目前國內疫情下降，惟併發症個案仍多。防疫醫師林詠青說明，其中1例為南部1歲男童，未接種過任何COVID-19疫苗，自3月中旬出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，就醫後症狀改善，但5天後又開始反覆發燒、活動力與食慾下降，就醫發現COVID-19快篩陽性，且出現雙側肺炎，進加護病房治療3天後症狀改善，預估今天即可出院。

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疾管署表示，國內XBB疫苗迄今已累計接種229.5萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計203.2萬人次，Novavax XBB疫苗累計26.2萬人次，全國接種率9.66%。

疾管署提醒，疫情傳播風險仍持續，且國內本土併發症及死亡個案多數皆未接種XBB疫苗，而接種XBB疫苗是可有效提升對抗目前主流變異株免疫保護力，更能降低併發重症或死亡風險；清明連假將至，國內外旅遊興盛，將可能增加病毒傳播風險，呼籲民眾儘早接種XBB疫苗，以及時獲得保護。（編輯：陳政偉）1130326