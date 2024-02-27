年後腹瀉就醫增2成 近4週群聚127起5年同期新高

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（中央社記者曾以寧台北27日電）衛福部疾管署今天表示，近期腹瀉就診人次上升，較春節前增2成，近4週共127起腹瀉群聚通報案件，為近5年同期最高，檢出病原諾羅病毒占94%，8成群聚事件與餐飲旅宿業有關。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉在疫報記者會指出，疾管署監測資料顯示，國內2月18日至24日腹瀉門急診就診累計14萬2682人次，較前兩週增約2成，與近5年同期比較，僅次於2023年同期16萬1114人次；近期腹瀉疫情與往年連假後易出現腹瀉就診人次的上升趨勢類似。

疾管署發言人羅一鈞指出，全國近4週共接獲127起腹瀉群聚通報案件，為近5年同期最高，且其中106件與餐飲旅宿業有關，占群聚事件中8成；群聚事件已檢出病原體中，94%是諾羅病毒。

羅一鈞說，諾羅病毒是冬季到春季腸胃炎最活躍的病原體，傳染力強，且無法透過乾洗手、酒精消滅，提醒民眾在好發流行季節，出遊務必盡量用肥皂、洗手乳洗手，並避免生食貝類水產品等高風險食物；有疑似症狀者應避免處理食材，並儘速就醫及在家休息。

疾管署指出，諾羅病毒具多種型別，任何年齡層都可能因食入被病毒污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品，再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。

通常感染後1至3天出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天。

疾管署提醒，為降低病原傳播的風險，受病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。

疾管署上週公布今年首例本土傷寒病例，1名北部20多歲女性2月2日出現嘔吐及腹瀉，16日檢出傷寒桿菌確診，潛伏期期間曾至北部漁港生食海鮮，目前已採集29人檢體送驗。

對此，羅一鈞今天表示，目前檢查全部陰性，並未找到感染源，疫情也沒有進一步擴大。（編輯：管中維）1130227