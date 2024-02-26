肺炎鏈球菌疫苗接種 6千名高風險者已可打第2劑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北26日電）公費肺炎鏈球菌疫苗去年擴大接種對象，65歲以上長者可打PPV和PCV疫苗各1劑。衛福部疾管署今天提醒，約6000名高風險對象已可接種第2劑，呼籲儘速完成接種，以獲完整保護。

為維護65歲以上長者以及55到64歲原住民的健康，降低因感染肺炎鏈球菌而導致嚴重的併發症或死亡風險，衛生福利部疾病管制署自去年10月起分3階段，擴大提供65歲以上民眾2劑公費肺炎鏈球菌疫苗接種服務，包括1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）。

兩劑接種間隔至少1年，如為侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象，則間隔至少8週即可；自今年1月9日起，提供55到64歲原住民公費接種1劑PPV23，以增強免疫保護力。

疾管署發言人羅一鈞今天對媒體表示，目前65歲以上民眾符合接種資格人數計464.8萬人，已完整接種PCV13/15及PPV23兩劑疫苗者計57.7萬人，接種率約12.4%；已接種過至少1劑肺炎鏈球菌疫苗的則有230.6萬人。

羅一鈞提醒，尚未完整接種者中，目前有6000餘人為高風險對象（包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者），且已接種 PCV13並間隔滿8週，但尚未接種PPV23。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

疾管署提醒，高風險對象為受肺炎鏈球菌侵襲後，容易導致嚴重併發症族群，請儘速接種PPV23以達完整保護。另外，55到64歲原住民也有約7.6萬人符合PPV23接種資格，請尚未接種者踴躍接種。

疾管署說明，PCV13及PPV23都是相當安全的不活化疫苗，可與其他疫苗於不同部位同時接種；PCV13為結合型疫苗，含13種血清型，可產生抗體與激發免疫記憶，保護力較強；PPV23為多醣體疫苗，含23種血清型，可產生抗體與提供更多種菌株血清型防護，因此接種2劑疫苗才可獲得完整保護，使保護效益最大化。（編輯：管中維）1130226