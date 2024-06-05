大流行公約談判延長1年 羅一鈞：持續努力加入

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）世界衛生大會（WHA）落幕，台灣是否加入大流行公約受關注。衛福部疾管署副署長羅一鈞今天在立法院答詢坦言，目前條件下要加入非常困難，公約延長1年談判時間，會持續努力。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午邀衛福部長邱泰源就「2024年我國參與世界衛生大會（WHA）之經過、檢討與展望」進行專題報告，並備詢。

討論與簽署攸關防疫的大流行公約（Pandemic Agreement），是今年世界衛生大會（WHA）重頭戲之一，中國國民黨籍立法委員王育敏質詢指出，報告中隻字未提，包括此行究竟接觸多少資訊、台灣有無可能以觀察員身分加入等，畢竟在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）之後，相關大流行公約很重要。

邱泰源答詢說明，在COVID-19疫情之後，國際之間大家如何合作，不只世界衛生組織（WHO），其他如歐洲、亞太地區等都有提出類似公約，因為區域聯防很重要。

回到WHA研擬大流行公約，邱泰源表示，台灣此次也用盡辦法，努力爭取加入，但此屆議題與爭議太多，並未通過大流行公約，將繼續討論，台灣會用盡辦法爭取。

世衛行動團成員之一、疾病管制署副署長羅一鈞補充，行動團這次在日內瓦舉辦相關論壇，邀請專精大流行公約的美國學者以及國內專家討論；因資源分配、技術面等問題沒有辦法達成共識，WHA宣布延長1年談判時間，台灣會持續透過多元管道爭取加入。

面對王育敏追問目前台灣加入的可能性，羅一鈞坦言，儘管這一年中文字仍有可能調整，但以大流行公約現行用字，採取的是「會員國」身分，台灣要加入「非常困難」。

民主進步黨籍立委王正旭延續提問，未來如果真的無法加入大流行公約，參與實際討論，在疫苗研發、疫情中的物資整備、資訊流通取得及相關研究等防疫整備，如何讓國人安心。

羅一鈞表示，將從2方面著手，分別為持續厚植國內防疫基礎，如防疫物資、疫苗藥品的準備等，以及在國際善盡責任；大流行公約希望談出一個成果，讓資訊跟病毒株分享更快速跟公開透明，另外也包括提供病毒株之後，研發出來的疫苗、藥物等成果也要回饋給國際社會，不管有沒有加入，都會注意大流行公約的權利義務中，對台灣有利部分盡量爭取。（編輯：陳政偉）1130605