澳洲聯邦議員眾院首聲明 支持台灣參與WHA

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（中央社記者楊淳卉雪梨5日專電）澳洲國會眾議員希爾（Julian Hill）3日在眾議院發表聲明，呼籲支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），這是近年首位澳洲聯邦國會議員在眾議院以聲明形式聲援台灣參與WHA。

澳洲聯邦國會外交國防暨貿易聯席委員會的國防次委員會主席希爾，3日在眾議院議場發表聲明指出，今年的世界衛生大會上，澳洲再次呼籲世界衛生組織應與台灣合作，並鼓勵所有國家在考量台灣人民權益的基礎上，同意其參與。澳洲應持續提倡並支持台灣有意義地參與國際組織，並敦促所有國家考量台灣2400萬人民的權益，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

希爾曾在今年4月與澳洲跨黨派國會議員訪問台灣。他聲明指出，他在今年賴清德總統就職前訪台，延續了澳洲國會議員訪台的傳統。澳洲與台灣在維護區域穩定與和平方面有共同的利益。台灣是澳洲的重要經濟夥伴，雙方經濟和貿易往來不斷加強。去年，台灣成為澳洲第七大商品貿易夥伴、第六大商品和服務市場，雙向服務貿易增長超過80%。此外，澳洲還是台灣最大的能源供應國，提供台灣三分之二的煤炭、三分之一的天然氣和四分之三的鐵礦石。

希爾為澳洲執政黨工黨的新生代政治領袖，目前身兼公共撥款暨審查聯席委員會主席。

此外，參議院外委會主席西科內（Raff Ciccone）也在3日的參議院外交國防暨貿易聯席委員會預算聽證會中質詢，澳洲在世界衛生大會（WHA）上支持台灣後，未來如何與其他國家合作推動相關議案。

澳洲外交及貿易部（DFAT）全球公衛大使德托卡（Lucas De Toca）回應，今年的世界衛生大會上，澳洲首次由衛生部長在發表國家聲明時提及認同與包含台灣在內合作的重要性，為重大發展。

駐澳大利亞代表處感謝希爾眾議員對台灣的堅定支持，也特別感謝澳洲衛生部長巴特勒（Mark Butler）在今年5月世界衛生大會發言支持台灣。（編輯：陳承功）1130605