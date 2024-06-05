澳洲外長：議員有權決定如何與台灣互動 不受中國干擾

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（中央社記者楊淳卉雪梨5日專電）中國警告澳洲政要勿參與台僑舉辦賴總統就職慶祝活動，引發反彈，3位來台參與賴總統就職典禮的澳洲國會議員針對中國打壓聯手質詢，澳洲外交部長黃英賢表示，澳洲議員有權決定如何與台灣互動，不容其他政府干涉。

5名澳洲國會跨黨派議員今年5月組團出席賴清德總統就職典禮，包括澳洲工黨議員西科內（Raff Ciccone）、高斯林（Luke Gosling），及自由黨議員佛西特（David Fawcett）、錢德勒（Claire Chandler）, 巴克霍茲（Scott Buchholz）。

針對中國在賴總統就職期間打壓台灣情勢，澳洲聯邦參議院外委會副主席錢德勒在3日的參議院外交國防暨貿易委員會預算聽證會中率先質詢，詢問中方試圖監控與干涉澳洲議員與台灣的互動，是否被澳洲所接受。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）指出，澳洲議員有權決定如何與台灣互動，也能夠自由與澳洲的台灣社群接觸，這些都應由澳洲議員決定，不容其他政府干涉。澳洲兩黨議員都曾拜訪台灣，這也符合澳洲政府的「一個中國」政策。

針對中國對澳洲議員干擾行徑，澳洲外交貿易部（DFAT）次長勞森（Elly Lawson）也回應，澳方已在5月29日向中國大使館表達關切。

澳洲外交貿易部東亞司司長斯洛珀（Daniel Sloper）並指出，中國駐澳洲大使曾在5月14日致電給他，談及澳洲國會議員訪問台灣一事。

外委會主席西科內則追問，外貿部如何回應台灣的選舉結果。勞森回應，澳洲祝賀賴清德當選，並密切關注中國在台灣總統就職典禮後的大規模軍演；台海和平穩定符合各方利益，澳洲強力支持台海現狀，反對威脅使用武力或脅迫。

參眾兩院外交國防暨貿易聯席委員會主席佛西特則針對中國在台海的大規模軍演提出質詢，黃英賢回應重申，澳洲政府高度關切中國對台軍演，並強調台海和平穩定符合各方利益。

駐澳大利亞代表處表示，感謝澳洲國會議員無懼中國壓力，力挺台灣，也樂見澳洲政府重申支持台海和平穩定，關切中國近期對台軍演。（編輯：陳承功）1130605