六四35週年 澳外長籲中國停止打壓自由釋放被拘者

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（中央社記者楊淳卉雪梨4日專電）今天是六四天安門事件35週年，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）聲明呼籲中國停止打壓言論、集會、媒體及公民社會自由，並釋放因和平表達政治觀點而被拘留者。

黃英賢指出，35年前的天安門廣場，全世界目睹了北京對抗議學生使用殘酷武力的景況，「我們與國際社會一起銘記1989年6月4日的悲劇與生命損失。」

黃英賢表示，「如我們一貫所說，澳洲對中國在結社、言論、政治參與自由的持續限制表達關切」，呼籲中國停止打壓言論、集會、媒體及公民社會自由，並釋放因和平表達政治觀點而被拘留者。

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澳洲影子內閣外長伯明罕（Simon Birmingham）也發表聲明指出，35年前在北京天安門廣場的和平抗議因中國可恥地使用武力而結束。在野聯盟仍對中國在結社、言論、政治參與自由越來越多的限制表達關切，他呼籲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）政府堅持澳洲立場，向中國傳達停止打壓自由、釋放因和平表達政治觀點而被拘留者的強烈主張。

在澳籍華裔記者成蕾去年獲釋後，遭中國關押5年餘的澳籍華裔作家楊恆均今年2月遭中國判處死刑、緩期2年執行，澳洲政府持續爭取中國放人。此外，香港47名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，其中14人在5月30日遭法院裁定罪名成立，包括澳洲公民吳政亨（Gordon Ng），引發澳洲政府強烈關切。（編輯：田瑞華）1130604